أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، بإيداع خمسة أشخاص بينهم امرأة زوجة الضحية على خلفية جريمة القتل البشعة التي تعرض لها مواطن منذ ستة أشهر بعد ورود معلومات للشرطة لأمن الحضري الثاني بأمن ولاية تبسة بفقدانه.

وكانت مصالح الشرطة بتبسة قد تمكنت من تفكيك لغز اختفاء المرحوم حسب ما ورد في بيان صحفي ووجهت للمتورطين تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وطمس أثار الجريمة من أجل تضليل التحقيق وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها لأربعة أشخاص هم زوجة الضحية وشقيقها وشقيقتها وشخص رابع يرجح أنه من معارف الزوجة وأما الخامس بتهمة عدم التبليغ ابن أخت الزوجة.