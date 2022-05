Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux Emirats arabes unis suite au décès de leur président, cheikh Khalifa ben Zayed, les assurant de sa compassion.

"C'est avec un cœur résigné devant la volonté d'Allah que j'ai appris la nouvelle du décès de cheikh Khalifa ben Zayed, Président des Emirats arabes unis, puisse Allah lui accorder Sa sainte miséricorde", a écrit le Président Tebboune dans son message de condoléances.

"En cette douloureuse épreuve, je présente, en mon nom personnel et au nom du peuple algérien, mes sincères condoléances aux Emirats arabes unis, peuple et direction, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à tous patience et réconfort. ‘A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons’, lit-on dans le message du président de la République.

"Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au Paradis a certes réussi. Et la vie d'ici-bas n'est qu'un objet de jouissance trompeuse’", a conclu le Président de la République son message.