سيتم طرح 50.000 تذكرة للبيع يوم الأحد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا على مستوى شبابيك الملعب الأولمبي، 5 جويلية، بمناسبة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، المبرمج بنفس المرفق ونفس اليوم (19:00) لحساب الجولة الـ30 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وأوضح مدير ملعب 5 جويلية، محمد حاج علي اليوم الجمعة، على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا: " ستطرح إدارة الملعب 50.000 تذكرة للبيع يوم الأحد ابتداء من الساعة (9:00) وذلك على مستوى 15 شباكا بملعب 5 جويلية. كان من المقرر إجراء عملية البيع يوم السبت، لكنه تم تأجيلها بـ24 ساعة بسبب إجراء مباراة رابطة الأبطال الإفريقية بين وفاق سطيف والأهلي المصري".

وكانت السلطات العمومية قد أعطت الضوء الأخضر لعودة الأنصار للمدرجات بملاعب العاصمة باستثناء ملاعب عمر حمادي (بولوغين سابقا) وبن حداد (القبة) و20 أوت 1955 (الجزائر العاصمة)، ابتداء من الجولة الـ30، بعد أكثر من عامين من الغلق بسبب تفشي جائحة كوفيد-19".

ويضيف كمدير الملعب قائلا :" على كل متفرج، اصطحاب بطاقة التلقيح ضد كوفيد-19، للسماح له بدخول الملعب، في إطار إجراءات التوخي من انتشار العدوى. وسيتم فتح أبواب الملعب ابتداء من الساعة 16:00 بعد الزوال".

وسيكون "الكلاسيكو" رقم 34 في تاريخ الفريقين في منافسة البطولة الوطنية، كالعادة شديد التنافس ومفتوحا على كل الاحتمالات. فالمولودية (3 - 49 ن) تطمح للاحتفاظ بمكانتها على "البوديوم"، بينما يحاول الاتحاد (8 - 42 ن) الذي وضع حدا لسلسلة سلبية بتسع مباريات، تحقيق الفوز لبعث حظوظه من جديد في السباق نحو مشاركة دولية.