كلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان بتمثيله، غدا، في نقل تعازيه وتعازي الشعب الجزائري، لعائلة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب الإماراتي.

وكانت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات قد شيعوا جثمان رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي صباح اليوم عن عمر 73 عاما.

ووري جثمان الرئيس الراحل الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي، حسب ما قالت وسائل إعلام محلية.

وأعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما، بالإضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.