Des violences ont éclaté vendredi dans l'enceinte d'un hôpital à Jérusalem à la sortie du cercueil de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée mercredi en Cisjordanie. Son cercueil a finalement été transporté vers la Vieille Ville où est célébrée une messe dans une église, avant l'inhumation dans un cimetière à proximité.

Des milliers de Palestiniens disent adieu, vendredi 13 mai à Jérusalem, à une de leurs journalistes vedettes, Shireen Abu Akleh, tuée mercredi d'une balle dans la tête en Cisjordanie occupée où elle couvrait un raid militaire israélien.

Plus tôt dans la journée, des violences ont éclaté dans l'enceinte d'un hôpital à Jérusalem à la sortie du cercueil de la journaliste, selon des journalistes de l'AFP sur place et des médias locaux. La police israélienne a dispersé une foule brandissant des drapeaux palestiniens. Des images retransmises par des télévisions locales montrent le cercueil de la reporter de la télévision du Qatar Al Jazeera manquer de tomber au sol.

Les forces israéliennes ont fait irruption dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupé et annexé par l'État hébreu.

"De brutales forces spéciales israéliennes attaquent le cortège funèbre de Shireen Abou Akleh sortant de l'hôpital Saint-Joseph", a dénoncé sur Twitter Hanane Achraoui, ancienne ténor de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). "L'inhumanité d'Israël s'affiche en grand", a-t-elle affirmé.

D'après le Croissant rouge palestinien, 33 personnes ont été blessées lors des funérailles. Parmi elles, six ont été hospitalisées. La police israélienne a de son côté fait état de six arrestations.

Le cercueil de Shireen Abu Akleh a finalement été transporté vers la Vieille Ville où se tenait une messe, avant l'inhumation dans un cimetière à proximité de l'église. Mais des images retransmises par des télévisions locales montrent le cercueil de la reporter manquer de tomber au sol alors que des policiers israéliens dispersent la foule.

"Un comportement aussi disproportionné ne fait qu'alimenter les tensions", juge l'Union européenne. "Consternée par la violence dans l'enceinte de l'hôpital Saint-Joseph et par le niveau de force inutile exercée par la police israélienne tout au long du cortège funèbre", a tweeté la délégation de l'UE auprès des Palestiniens.

Dimiter Tzantchev l'ambassadeur de l'UE auprès d'Israël, s'est dit "atterré par les scènes observées aujourd'hui en marge des funérailles et l'usage disproportionné et irrespectueux durant le cortège funèbre", a écrit le diplomate, estimant que "maintenir l'ordre public peut se faire par d'autres moyens".