اكدت وزارة الخارجية الصحراوية في بيان نقلته وكالة الانباء الصحراوية اليوم الجمعة ان "لجوء الديبلوماسية المغربية إلى محاولة إلصاق تهم الإرهاب و الإنفصال بالشعب الصحراوى و قضيته النيلة و بجبهة البوليساريو، ممثله الشرعى و الوحيد، تجسد أقوى دليل على عمق الورطة المغربية و خيبة الأمل التى ألمت بالمحتل المغربى و سلطاته و اجهزته".

واضاف البيان انه"مهما مكر المحتل المغربي و أستعمل من مغالطات و اكاذيب و رشوة و مهما قام به من حركات بهلوانية على طريقة جامع الفنا او ما صدر منه من شطحات مراهقة و صبيانية فإنه لن يفلح في القفز على الواقع الوطنى الصحراوى الذى تجسده الى الأبد الجمهورية الصحراوية".

و تابع البيان "أن الحرب القائمة بين الجمهورية الصحراوية و المملكة المغربية لن تنتهى او تتوقف إلا بنهاية الإحتلال المغربى اللاشرعى و أسترجاع الشعب الصحراوي لكافة حقوقه فى السيادة و الاستقلال و الوحدة الترابية''