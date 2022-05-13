وصف رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، اتفاقية زيادة إمدادات الغاز التي تمّ توقيعها خلال زيارته للجزائر الشهر الماضي بأنها "نموذج يحتذى به".

جاء ذلك لدى كلمة له، اليوم الجمعة، في منتدى "التطلع نحو الجنوب: استراتيجية أوروبا لجيو سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

ووفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية قال دراغي إنه "من أجل تعزيز هذه الشراكات يجب أن نعمل من أجل الاستقرار السياسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط​​، وليبيا على وجه الخصوص"، محذرا من تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بسبب مخاوف من انفجار أزمة غذائية.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن "الحرب في أوكرانيا كشفت عن خطر اعتمادنا على الغاز الروسي". وقال "تحركت إيطاليا بأقصى سرعة لتنويع إمدادات الغاز وتعتزم الاستمرار في ذلك. والجنوب مركزي في كل هذا".

وبموجب الاتفاقية التي وقعتها "إيني" و"سوناطراك" خلال زيارة دراغي للجزائر العاصمة تستلم روما نحو 3 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي، وستصل بالتدرج حتى عام 2023 إلى 9 مليارات.