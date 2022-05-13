ووري جثمان الشاعرة، أمينة مكاحلي، زوال اليوم الجمعة، بمقبرة عين البيضاء بحضور العائلة والأقارب، بعد وصول جثمانها إلى مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران في الصبيحة قادما من بلجيكا أين توفيت في الثامن ماي الماضي بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر يناهز 55 سنة.

ودفنت الفقيدة تحت شجرة كاليتوس خضراء وفي أمسية مشرقة كالتي تغنت بها في أشعارها، وبالقرب من مقبرة خاصة بالأطفال الذين أحبتهم وخصصت لهم سنواتها الأخيرة لقراءة أشعارها في المدارس الابتدائية لحثهم على القراءة، كما لم تنقطع عن كتابة الشعر إلى غاية رمقها الأخير.