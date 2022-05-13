قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله ، اليوم الجمعة، إن رسالة دماء شيرين أبو عاقلة، التي قتلها الجنود الإسرائيليون، تقول إن الجميع في خطر، وإن الكيان الإسرائيلي لم يتغيّر، ولم يتبدّل مهما فعل المطبعون.

وأوضح نصر الله، في كلمة ألقاها عبر الشاشة،: “هذه الجريمة رسائلها قوية جدًا للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية ولكل العالم. الرسالة الأقوى في شهادة هذه السيدة المظلومة أنها مسيحية، والرسالة تقول للجميع إن الاحتلال اعتدى على الجميع مسلمين ومسيحيين”.

وأشار إلى “شيرين أبو عاقلة، كانت الشاهدة على مظلومية الشعب الفلسطيني، وما يجري عليه من جرائم واعتداءات، وأصبحت اليوم الشهيدة المظلومة في جريمة من تلك الجرائم والشاهدة الشهيدة المظلومة”.

وتابع “حقيقة العدو “الإسرائيلي” الوحشية لم تتغير من مجازر فلسطين إلى لبنان إلى مصر”.