جددت الأمم المتحدة تأكيدها على خضوع الصحراء الغربية لمبدأ تصفية الاستعمار والحق في تقرير مصيرها.

وأُعيد تأكيد مبدأ الحق في تقرير المصير في بداية أعمال الندوة الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمتابعة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في كاستريس ، بجزيرة سانت لوسيا الكاريبية.

وتميزت نسخة هذا العام بمشاركة ما يقرب من مائة مندوب يضم ممثلين عن 12 إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي من بين 17 دولة لا تزال مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار ، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والخبراء الدوليين في مجال إنهاء الاستعمار.

كما شاركت الجزائر رفقة العديد من البلدان الأفريقية، في دعم والدفاع عن حق تقرير المصير للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، بما في ذلك الصحراء الغربية ، آخر مستعمرة في إفريقيا ، في انتظار انتزاع الحق في تقرير المصير لشعبها.

وأعادت غالبية الوفود الحاضرة التأكيد على تمسكها بمبدأ إنهاء الاستعمار الناشئ عن القرار التاريخي 1514 المتخذ في عام 1960، على الرغم من اختيار موضوع دورة هذا العام المتعلق بجائحة كوفيد 19، بتحريض من بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستعمرة سابقًا ، في محاولة لتقليص المسألة الحاسمة المتمثلة في إنهاء الاستعمار.

وشدد رئيس وزراء سانت لوسيا على أهمية ممارسة حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير وهو الحق الأساسي الذي حصلت على أساسه معظم دول المنطقة على استقلالها.