أكد الممثّل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي وكذا ممثلو الدول المشاركة في المنتدى السنوي للجنة الـ 24 الأممية المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار مجددًا على الضرورة الملحة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

أكد السفير العرباوي أن الجزائر “باعتبارها أمة صنع مصيرها نضال مؤسسيها من أجل الحرية والتحرر وكون قناعتنا الراسخة والتزامها بالدفاع دون هوادة عن حق كل الشعوب في تقرير مصيرها بحرية لطالما تمسكت وستظل متمسكة بمهمة تصفية الاستعمار النبيلة”.

كما ذكّر بتجذر قيم الحرية والنضال من أجل القضايا العادلة عبر تاريخ الجزائر، معربا عن أسفه لعدم احراز أي تقدم فيما يخص تنظيم استفتاء حر في الصحراء الغربية مثلما تنص عليه اللائحة الأممية 1514 حول تصفية الاستعمار بالرغم من كون الصحراء الغربية مصنفة منذ 1963 كإقليم غير مستقل وهو وضع أكدته اللائحة 2229 سنة 1966 من خلال منح الشعب الصحراوي الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال.

وذكر أيضا بـ “الدور الحاسم” للاتحاد الأفريقي الذي “سعى دوما للمساهمة في جهود السلام في الصحراء الغربية وآخر مثال على ذلك كان في مارس 2021 خلال انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن الخاصة بالصحراء الغربية”.

في ذات السياق، ركز على “عجز وعدم قدرة المينورسو على مراقبة وضع حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وتبقى البعثة الأممية الوحيدة التي تفتقر إلى تشكيلة خاصة بمراقبة حقوق الانسان”.

كما أشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك “سوى سبيل واحد يجب اتباعه ألا وهو استئناف المفاوضات المباشرة بنية حسنة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو من أجل حل سياسي عادل دائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير”.