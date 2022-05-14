توفي شخص وأصيب سبعة آخرون في حادث مرور وقع فجر اليوم بالطريق الرابط بين عزابة والحروش في ولاية سكيكدة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة" طريقي" على الفايسبوك، إن الحادث المروري المميت الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 03 أ.ب وبالضبط عند قرية جواد الطاهر، أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان وتحويلهم إلى المؤسسة الصحية المحلية. من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة تحقيقا لتحديد ملابسات ومجريات الحادث المروري المميت.