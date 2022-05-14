سجلت كوريا الشمالية حوالي 17400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة جراء كوفيد-19.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، اليوم السبت، أن الإصابات والوفيات كانت جراء "حمى مجهولة"، ورفضت الإعلان صراحة عن أنه فيروس كورونا. وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للحالات تجاوز بالفعل 520 ألف حالة.

وأكدت كوريا الشمالية يوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، دعا إلى اتخاذ إجراء سريع لاحتواء انتشار كوفيد-19.

وأوضحت الوكالة أن حمى غير محددة الأسباب انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد منذ أواخر أفريل، وأصيب أكثر من 350 ألف شخص بالحمى في فترة زمنية قصيرة. وحتى الآن، توفي ستة أشخاص. وقالت الأمم المتحد يوم الجمعة، إن المنظمة مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في التعامل مع تفشي كوفيد-19.