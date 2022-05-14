أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح جوها دمر نحو 43 موقعا لتمركز القوات المسلحة الأوكرانية خلال الليلة الماضية في إطار العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي عن سير العملية العسكرية في يومها الـ 80، إن وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت 13 طائرة أوكرانية مسيرة، واحدة منها من طراز بيرقدار، كما تم اعتراض قذائف صاروخية أطلقت من راجمات "سميرتش" في منطقة خاركوف.

كما دمرت خمسة مواقع قيادة ومستودعين للذخيرة في مناطق سبورنوي وبيريستوف بمنطقة دونيتسك، بصواريخ عالية الدقة وتصفية ما يصل إلى 100 متطرف، كما تم تدمير 23 وحدة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى43 مركز لتجمع القوات المسلحة الأوكرانية. و18 مركز قيادة عسكري أوكراني، و543 نقطة تجمع عسكرية، ومستودع ذخيرة بالقرب من قرية ليوبوميروفكا، بمنطقة خيرسون، و23 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.