دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وشدد على ضرورة ضمان المساءلة.

وجاء ذلك في بيان صدر عن المجلس في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أستنكر فيه بشدة مقتل شيرين ابو عاقلة وإصابة صحفي آخر من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين الفلسطينية يوم 11 ماي الجاري. وكرر أعضاء مجلس الأمن “التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين” كما أكدوا “أنهم مستمرون في رصد الحالة عن كثب”.

ولقيت جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، يوم الأربعاء، بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إدانة واسعة على المستويين الفلسطيني والدولي، وتعالت المطالب بفتح تحقيق دولي في استهداف الحركة الصحفية والاعلامية الفلسطينية لإسكات الحقائق والتغطية على الجرائم" الصهيونية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مؤسساته ومقدساته.