كشف لوكسو سبتمبر، مدير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أسباب اختيار ملعب محمد الخامس في المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، وذلك في تصريحات نقلها موقع " كورة".

وتأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري الأبطال، بينما ينتظر الفائز من موقعة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.

وقال سبتمبر، في تصريح لقناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "4 دول تقدمت لاستضافة نهائي دوري الأبطال، هي جنوب إفريقيا والمغرب والسنغال ونيجيريا".

وأضاف: "تم استبعاد نيجيريا وجنوب إفريقيا لعدم مطابقة المعايير والشروط المطلوبة، قبل أن تنسحب السنغال". وزاد: "لم يتبق سوى المغرب، فوقع عليه الاختيار، وهو ما يعني أن الكاف يطبق اللوائح بشفافية".

وتابع: "ملف نيجيريا تم استبعاده من دوري الأبطال بينما أسند إليها نهائي الكونفدرالية، لأن الشروط والمعايير تختلف بين البطولتين".

وواصل: "كما أن اللوائح لا تمنع استضافة المغرب نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية تواليا، فلا يوجد تحديد لهذا الأمر". ورفص مدير الإعلام بالكاف التعليق على وجود تصويت بخصوص ملعب النهائي أو عدم إصدار بيان رسمي حول هذا الشأن، مشددا على أن "الأمور جرت بشفافية كاملة".

وعن موقف الأهلي المصري باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، أوضح: "من حق أي نادٍ استخدام الوسائل المتاحة له".

وختم: "أرفض فكرة اللجوء لحكام من خارج القارة السمراء، وعدم الاعتماد على الحكام الأفارقة في البطولات القارية".