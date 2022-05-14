يواجه سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة، نادي وفاق سطيف ضيفه الأهلي المصري على ملعب 5 جويلية الأولمبي وذلك لحساب إياب الدور نصف النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية، بعد أسبوع من هزيمته الثقيلة برباعية كاملة في مباراة الذهاب على ملعب السلام.

ويحتاج ممثل الكرة الجزائرية إلى معجزة من أجل الإبقاء على حظوظه كاملة من أجل بلوغ النهائي، إذ قال مدير مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار في وقت سابق بأن حظوظ النادي شبه منعدمة خاصة وأن المنافس يعلم جيدا أن أي تهاون منه أو استهانة بالمنافس سيكلفه غاليا.

وقال المدرب المحنك، لنادي القلعة الحمراء " موسيماني " خلال المؤتمر الصحفي:" لم نتأهل بعد للمباراة النهائية، سنلعب المباراة بمعنويات أحسن وبفارق مريح، وعلى المنافس أن يسجل علينا على الأقل نفس الحصيلة لمعادلتنا أو أكثر من ذلك للتأهل على حسابنا، فالوفاق فريق محترم، ضيع فرصتين في القاهرة، فمدربه تحلى بالشجاعة في لقاء الذهاب، عندما احتفظ بخطته التكتيكية رغم النقص العددي بعد طرد لاعبيه".

في الجانب الآخر لا يريد مدرب الوفاق الصربي داركو نوفيتش الاستسلام وأكد بخصوص المباراة: "خلال مباراة الذهاب، ارتكبنا أخطاء فردية فادحة كلفتنا غاليا على مستوى كل الخطوط، حيث خضع لاعبونا لضغط حاد أمام تشكيلة قوية للأهلي، غير أننا نرفض الاستسلام، حيث نبقى أمام حتمية تحقيق الفوز بأي ثمن ومحاولة تدارك ما فاتنا، نعلم أن المأمورية ليست بالهينة، لكن في كرة القدم كل شيء وارد".

للتذكير فإن اللقاء سيدار من قبل طاقم تحكيم تونسي بقيادة الصادق سالمي وبمساعدة مواطنه خالي حسن كمساعد أول والليبي عطية عيسى كمساعد ثاني فيما سيكون التونسي يوسف السرايري كحكم رابع.