Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à une enquête immédiate, complète, transparente, équitable et impartiale sur l’assassinat de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, , et a souligné la nécessité de déterminer les responsabilités.

Dans un communiqué publié tard vendredi, le Conseil a fermement condamné le meurtre de Shireen Abu Akleh et les blessures infligées à un autre journaliste par les forces d’occupation sionistes dans la ville palestinienne de Jénine le 11 mai dernier. Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré "la nécessité de protéger les journalistes en tant que civils" et "qu’ils continuent à suivre la situation de près".

Le meurtre de la journaliste palestinienne par les forces d’occupation sionistes mercredi dans les territoires palestiniens occupés a été largement condamné aux niveaux palestinien et international, ainsi que les appels à une enquête internationale sur le ciblage de la presse et des médias palestiniens pour faire taire les faits et couvrir les crimes "sionistes" commis contre le peuple palestinien, leurs institutions et leurs lieux saints.