ستشهد سماء الجزائر خسوفا كليا في ليلة 15 إلى 16 ماي 2022.

وأوضح مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، اليوم السبت، أن القمر سيمر عبر ظلّ الأرض ممّا سيؤدي إلى حدوث خسوف كلّي وسيكون الخسوف مرئيًا من خلال عدة أماكن على سطح الأرض.

وأضاف ذات المصدر، أن الخسوف سيكون في الجزائر مرئيًا بعد منتصف الليل، حيث يدخل القمر منطقة شبه الظل في حوالي الساعة 02:30 صباحًا، ويدخل منطقة الظل في حوالي الساعة 03:30 صباحًا، ويكون الخسوف كاملاً على الساعة 04:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن القمر سيغرب على الساعة 05:45 صباحًا قبل انتهاء ظاهرة الخسوف، بعد الخسوف الكلي للقمر يأخذ لون أحمر وسيكون مرئيا ممّا يحول دون تتبع رصد هذه الظاهرة حتى نهايتها.أما رصده من خلال أمريكا الشمالية والجنوبية سيكون ممكنا من البداية إلى النهاية.

كما أشار المركز الى أن ظاهرة خسوف القمر عكس كسوف الشمس يمكن متابعتها ومشاهدتها بدون أي خطر.