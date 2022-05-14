أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڤريحة على التنصيب الرسمي للواء جمال كحال مجدوب مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نورالدين مقري، وفق بيان وزارة الدفاع الوطني.

وحسب البيان فإن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أسدى لإطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي جملة من التعليمات والتوجيهات تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة وكذا مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية من أجل رفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

في الختام صادق الفريق على محضر تسليم السلطة.