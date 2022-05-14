قام، صبيحة اليوم السبت، عمال فرع صيانة الطائرات للجوية الجزائرية، بوقفة احتجاجية

. وعلى إثر ذلك عقدت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، اجتماعا طارئا من أجل احتواء الوضع ودراسة الظروف المحيطة بهذا القطاع الحساس.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه سبق التحذير من هذا الاحتجاج وأنه تحصيل حاصل وجب الوقوف عنده. وأكدت النقابة على أهمية المطالب التي رفعها الفرع وما يترتب عنها من تبعيات على الصعيد الفردي والجماعي، بالإضافة إلى أثرها السلبي على مستقبل الشركة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتنافى قطعا مع توصيات الجهات العليا في البلاد.

وأكدت النقابة، أنها لجأت في كل مرة إلى جميع الطرق المخولة لها قانونيا من أجل طرح انشغالاتها التي تعتبر حسبها حقوقا شرعية نصّت عليها بنود الاتفاقية الجماعية وكفلتها جميع القوانين، إلا أن سياسة الإقصاء الممنهج واللامسؤول لطالما كانت طاغية على جلّ القرارات وأغلب الردود.