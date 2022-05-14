أصدر اليوم السبت، الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا توضيحيا بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون التي جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، والتي عرفت إقصاء " الخضر" من مونديال قطر 2022.

وجاء عبر الموقع الرسمي لـ " الفاف "، إن البيان جاء لوضع حد للتكهنات التي تجاوزت الإطار الرياضي. كما أضاف المصدر ذاته الذي قام بسرد كرونولوجيا الأحداث منذ تلك المواجهة، بأنه تم تقديم ملف التظلم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد 24 ساعة من المباراة ويتضمن أدلة تقنية وفنية خاصة بالمباراة، كما لم تتحصل على أي دليل مادي يمكن إضافته إلى ملف التظلم الذي تم تحويله من لجنة الانضباط إلى لجنة التحكيم كما أضاف الاتحاد الجزائري، في بيانه بأنه ينتظر ردا توضيحيا وواضحا من " الفيفا".

وكشفت " الفاف"، بأنها استعانت بوكالة مستقلة لإثبات وقوع الأخطاء التحكيمية في المواجهة وثبت بأن الحكم غاساما كان مشبوها وقرارته كانت منحازة بنسبة مائة بالمائة إلى المنافس الذي تحصل على هدف غير صحيح مع إلغاء ركلة جزاء وهدف مؤكدا للمنتخب الجزائري.

كما ختمت" الفاف"، بأن رد لجنة التحكيم لم يكن في مستوى الطلب المقدّم في الملف.