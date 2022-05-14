تنطلق غدا الأحد بالجزائر العاصمة دورة تكوينية من تأطير إطارات المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، لفائدة 15 إطارا من الشرطة القضائية الليبية العاملين بإدارة السجون حول موضوع "تكوين المكونين"، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة العدل.

وجاء في البيان أن "المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج زرب أسعيد سيشرف، رفقة الممثل المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر أليخاندرو ألفاريز، على افتتاح الدورة التكوينية المقررة بين 15 و26 ماي الجاري، لفائدة 15 إطارا من الشرطة القضائية الليبية العاملين بإدارة السجون حول موضوع" تكوين المكونين".

وتدخل هذه الدورة التكوينية إطار التعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC وسيتم تأطيرها من طرف إطارات المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة.

كما ستندرج في إطار برنامج المكتب الأممي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة الخاص بدعم وتطوير السجون في ليبيا في إطار المبدأ التوجيهي لإعادة التأهيل والادماج الاجتماعي، بالتعاون مع كل من وزارة العدل الجزائرية ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج ووزارة العدل والشرطة القضائية الليبية. يضيف البيان.