Le communiqué publié sur le site officiel de la FAF précise que celui-ci intervient “pour mettre fin à la spéculation qui est allé au-delà du cadre sportif”, ajoutant que le dossier de plainte a été déposé auprès de la Fédération internationale de football, 24 heures après le match et comprenait des preuves techniques sur le match et n’a obtenu aucune preuve matérielle pouvant être ajoutée au dossier qui a été transférée du comité disciplinaire au comité d’arbitrage. La Fédération a également souligné attendre une réponse claire et explicative de la FIFA.

La FAF a révélé avoir eu recours à une agence indépendante pour prouver que des erreurs arbitrales s’étaient produites durant le match et que l’arbitre Gassama était suspect et que ses décisions étaient biaisées à 100% en faveur de l’adversaire, qui a accordé un but non valide et refuser un pénalty et un but en faveur de l’équipe algérienne.