سيشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة عمل إلى تركيا تدوم ثلاثة أيام، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في ذات البيان "بدعوة من أخيه، رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة يشرع، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، غدا الأحد، في زيارة دولة، إلى تركيا، تدوم ثلاثة أيام".

وأضاف البيان "وسيكون للسيد الرئيس، محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا، تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك".