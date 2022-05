Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera, demain, une visite officielle en Turquie, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

« Sur invitation de son homologue, Recep Tayyip Erdogan, président du pays frère la Turquie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera demain dimanche, une visite d’Etat, de trois jours, en Turquie ».

« Monsieur le président aura des entretiens avec son frère le président de la République de Turquie, qui seront axés sur les relations bilatérales entre l’Algérie et la Turquie et les moyens de les renforcer, dans l’objectif de concrétiser les intérêts des deux peuples ». Indique le communiqué.

Les deux parties auront, également, des discussions ayant traits à des questions régionales et internationales d’intérêts commun », conclut le communiqué.