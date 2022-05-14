كشف مركز "Event Horizon Telescope" للتو عن أول صورة للثقب الأسود المركزي لمجرتنا، المسمى *Sagittarius A.

هذا الوحش الفلكي الذي تبلغ كتلته 4 ملايين كتلة شمسية يقع على بعد 27000 سنة منا، وقطره يعادل 15 ضعف المسافة بين الأرض والقمر! يعتبر هذا الإنجاز العلمي فريد وهو الأول من نوعه في العالم.

كشف باحثون من (EHT) وESO (المرصد الأوروبي الجنوبي) عن أول صورة للثقب الأسود "لقد كنا قريبين جدًا، مرات عديدة، من قبل. حسب تصريح لرئيس المرصد "كسافيي باركونس" في المؤتمر الصحفي.

الصورة التي تم الحصول عليها لهذا الوحش الفلكي هي نتيجة لمتوسط ​​تم إجراؤه على آلاف الصور التي تم إنشاؤها باستخدام طرق حساب مختلفة بالإضافة لتلسكوبات متزامنة حول العالم و5 سنوات من الحسابات.