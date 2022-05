Les agents de maintenance de la compagnie aérienne Air Algérie ont observés aujourd'hui samedi un sit-in en protestation à la situation qu'ils subissent en cette période, et qui a été d'une réunion d'urgence du syndicat national des techniciens de l'aviation, pour explorer les problématiques dont souffre le secteur.

La commission syndicale ajoute dans un communiqué officiel, qu'elle avait déjà annoncée au préalable ce mouvement de protestation qui s'inscrit dans un élan de revendications des droits individuels et collectifs, dont la nonobstance ne ferait qu'aggraver l'impact négatif sur l’avenir de l’entreprise, ce qui va à l'encontre des directives des hautes autorités du pays et de son plan de relance sectoriel.