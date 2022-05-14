لم تسفر مقابلات الجولة الـ29 للرابطة لمحترفة الثانية عن أي تغيير في صدارة الترتيب على مستوى المجموعتين (وسط-شرق ووسط-غرب)، حيث سيتم التعرف عن هوية الصاعدين خلال الجولة الأخيرة.

في المجمعة الغربية، عادت مولودية البيض بالفوز من العاصمة أمام نجم بن عكنون بنتيجة هدف دون مقابل، وبنفس النتيجة تجاوز شباب تيموشنت جمعية وهران.

ويبقى الفريقان في الصدارة بنفس الرصيد (65 نقطة) حيث سيتم التعرف على هوية الصاعد عن هذه المجموعة خلال الجولة الأخيرة.

نفس الأمر بالنسبة للمجموعة الغربية التي تشهد تنافسا محتدما بين اتحاد خنشلة وشباب برج منايل، حيث حقق الثنائي الفوز على حساب مولودية بجاية واتحاد عنابة على التوالي.

ويبقى اتحاد حنشلة في الصدارة بـ66 نقطة بفارق نقطتين عن شباب برج منايل الوصيف بـ64 نقطة.

النتائج:

وسط-غرب:

اتحاد الحراش - وداد بوفاريك 1 - 1

صفاء الخميس - اتحاد حجوط 3 - 0

شباب تيموشنت - جمعية وهران 1 - 0

نجم بن عكنون - مولودية البيض 0 - 1

شباب عين وسارة - جيل عين الدفلى 3 - 0 (غياب جيل عين الدفلى)

شبيبة تيارت - رائد القبة 3 - 1

مولودية سعيدة - مستقبل وادي سلي 3 - 0

غالي معسكر - اتحاد بلعباس 3 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية البيض 65 29

--. شباب تيموشنت 65 29

3. رائد القبة 56 29

4. شبيبة تيارت 46 29

5. نجم بن عكنون 44 29

--. اتحاد الحراش 44 29

7. مولودية سعيدة 43 29

8. مستقبل واد سلي 40 29

9. غالي معسكر 39 29

10. جمعية وهران 37 29

--. صفاء الخميس 37 29

12. وداد بوفاريك 36 29

13. شباب عين وسارة 34 29

14. اتحاد حجوط 32 29

15. اتحاد بلعباس 23 29

16. جيل عين الدفلى 7 29.

وسط-شرق:

اتحاد عنابة - شباب برج منايل 1 - 2

شبيبة بجاية - اتحاد الشاوية 4 - 0

أ. برج بوعريريج - نجم التلاغمة 1 - 2

اتحاد ورقلة - شباب باتنة 3 - 2

اتحاد خنشلة - - مولودية بجاية 6 - 0

جمعية عين مليلة - حمراء عنابة 0 - 1

اتحاد الأخضرية - مولودية العلمة 0 - 5

شبيبة سكيكدة - مولودية قسنطينة 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد خنشلة 66 29

2. شباب برج منايل 64 29

3. نجم التلاغمة 48 29

4. شباب باتنة 43 29

5. اتحاد ورقلة 41 29

6. اتحاد عنابة 40 29

--. جمعية عين مليلة 40 29

8. اتحاد الشاوية 38 29

--. شبيبة سكيكدة 38 29

--. حمراء عنابة 38 29

11. مولودية بجاية 35 29

--. مولودية قسنطينة 35 29

--. مولودية العلمة 35 29

--. شبيبة بجاية 35 29

15. أ. برج بوعريريج 23 29

16.اتحاد الأخضرية 11 29.