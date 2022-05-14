أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي اليوم السبت بسكيكدة عن تنظيم في الأيام القليلة المقبلة ندوة وطنية لإعادة بعث السياحة بالبلاد.

وأضاف الوزير في تصريح للصحافة بميناء النزهة لسطورة في إطار زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية للوقوف على الاستعدادات الخاصة بموسم الاصطياف لهذه السنة أنه سيتم على هامش هذه الندوة تنصيب المجلس الوطني للسياحة.

ومن أجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين في مجال الإيواء، كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية أن القطاع قد تعزز خلال هذه السنة بـ49 مؤسسة فندقية جديدة عبر الوطن بقدرة استقبال إجمالية تفوق 20 ألف سرير.

كما أفاد في ذات السياق أنه سيتم خلال هذه السنة الاعتماد على صيغة الإقامة لدى الساكن وذلك بالسماح للمواطنين بالولايات الساحلية باستئجار شققهم ما سيخلق، حسبه، نشاطا اقتصاديا إضافيا للعائلات وفي نفس الوقت توفير مرافق إقامة وتمتين العلاقات بين الجزائريين.