حقق ليفربول لقبه الثاني هذا الموسم، عندما اقتنص كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مباراة نهائية ماراثونية أمام تشلسي، السبت.

وفي أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح "الحُمر".

وتفوق ليفربول في ركلات الترجيح بنتيجة 6-5، في المباراة التي شهدت خروج نجم هجوم الفريق محمد صلاح مصابا في الشوط الأول.

وحافظ الفريق على آماله في الفوز برباعية لا سابق لها من الألقاب هذا الموسم، حيث لا يزال لديه أمل في الظفر بالدوري المحلي، فضلا عن تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ليفربول بلقب كأس الرابطة على حساب تشلسي وبركلات الترجيح أيضا، في فيفري الماضي.