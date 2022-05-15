أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد تسجيل 15 حالة وفاة إضافية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا مع ظهور أعراض الحمى لدى 296.180 شخصا في جميع أنحاء البلاد.

ورفعت الأعداد الجديدة التي سجلت ما بين الجمعة ومساء السبت، حالات الوفاة المتعلقة بكورونا إلى 42 حالة، وأعداد من ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 820.620 شخص، تم شفاء 496.030 شخص بينهم فيما يمثل.550.324 شخص للعلاج.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية KCNA ، إنه مع "إجراءات الطوارئ العاجلة" التي اتخذت للحد من انتشار الفيروس، فإن العديد ممن لقوا حتفهم كانوا "مهملين في تناول الأدوية بسبب نقص المعرفة والفهم لعدوى فيروس أوميكرون وطريقة علاجه الصحيحة".

وأضافت أن "جميع الأقاليم والمدن والبلديات في البلاد مغلقة تماما ووحدات العمل والوحدات الإنتاجية والوحدات السكنية منفصلة عن بعضها البعض منذ صباح يوم 12 ماي الجاري ويجرى فحص دقيق ومكثف لجميع المواطنين".

وقالت إن "قطاع الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ المركزية في البلاد، نظم مجموعات تحقيق ودراسة لتتبع مسار العدوى بالمرض وسبب انتشاره".