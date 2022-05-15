انطلقت اليوم الأحد ، الامتحانات التجريبية الخاصة بالطورين الثانوي و المتوسط، عبر كامل التراب الوطني، تحسبا لإجراء الإمتحانات الرسمية في الفترة الممتدة ما بين ال6 و 16 جوان المقبل.

و كان وزير التربية الوطنية عبد الكريم بلعابد، قد شدد عشية انطلاق الامتحانات التجريبية خلال ندوة وطنية نظمت عبر تقنية التحاضر المرئي، على ضرورة التحلي باليقظة واتخاذ كل التدابير التي من شأنها إنجاح هذا المحطة الهامة في المسار الدراسي للتلاميذ، ووجوب زيارة كل مراكز الإجراء خاصة في الولايات الجديدة المستحدثة.

من جهة أخرى ، كشفت المفتشة المركزية بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، سامية منصوري، عن تسجيل 740 ألف مترشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا، فيما بلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط 738 ألف مترشح للموسم الدراسي 2021-2022.