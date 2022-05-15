افتتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين، لاختيار أعضاء البرلمان.وذلك بعد انجاز الانتخابات في دول الانتشار يومي الجمعة والأحد الماضيين 6 و8 ماي الجاري.

ويتنافس 718 مرشحاً بينهم 157 امرأة، للفوز بمقاعد البرلمان الـ128. ويتوزع المرشحون على 48 لائحة انتخابية.

ويحق لأزيد من 3.9 ملايين ناخب، التوجه إلى مراكز الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى الساعة 19:00 (16:00 توقيت غرينش).

وتجري الانتخابات التشريعية في لبنان كل 4 سنوات، حيث تتوزع مقاعد المجلس النيابي الـ 128 على أساس محاصة طائفية.

ويعود 28 مقعد للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس،

و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وتجري الانتخابات الحالية على وقع انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بات معه أكثر من ثمانين في المائة من السكان تحت خط الفقر.

وتعد هذه الانتخابات الأولى بعد الحراك الشعبي العارم الذي شهدته البلاد خريف 2019 وطالب بتنحي الطبقة السياسية التقليدية، التي حملها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر دواليب الدولة.

كما تأتي الانتخابات بعد عامين من الانفجار المميت بميناء بيروت والذي دمر جزءاً كبيراً من العاصمة وأودى بحياة أزيد من 210 شخص وتسبب بجرح أكثر من 6500 آخرين.