بدأ زعماء العالم يتوافدون على دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد لتقديم التعازي في وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي خلفه أخوه غير الشقيق الشيخ محمد بن زايد.

وقاد الشيخ محمد، الذي أصبح الآن حاكما لإمارة أبوظبي الغنية، الدولة الخليجية المتحالفة مع الغرب، وهي منتج للنفط وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومركز أعمال إقليمي، لسنوات قبل أن ينتخبه المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي يوم السبت الرئيس الثالث للبلاد.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تربط بلاده علاقات تجارية وعسكرية مهمة مع الإمارات، إلى أبوظبي وكتب في منشور على تويتر عن الشيخ خليفة بن زايد "كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها".

ومن المقرر أيضا أن يصل اليوم رئيس الكيان الصهيوني، التي أقامت الإمارات علاقات معها قبل عامين، في إعادة ترتيب كبيرة للتحالفات في الشرق الأوسط الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين، وسيصل كذلك اليوم الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء البريطاني.

وسيمثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يشوب التوتر علاقات إدارته مع الإمارات والسعودية، نائبته كامالا هاريس المقرر أن تصل يوم الاثنين.

وتوافد عدد من القادة العرب من بينهم ملك الأردن والرئيس المصري أمس السبت لتقديم العزاء. وأرسل ولي العهد السعودي، الذي دخل والده الملك سلمان المستشفى قبل أسبوع، وفدا لتقديم التعازي.