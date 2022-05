Un grave accident de la route surevenu hier soir à 20h30 sur la route nationale N°54 entre les communes de Illizi et Tamenrasset à 60km de la wilaya de Bordj Omar Idriss, a provoqué Trois morts et plusieurs blessés graves a Illizi, a annoncé le centre d'information et de communication de la gendarmerie nationale sur sa page Facebook officielle " Tariqi ".