أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الأحد، أنها تبنت رسميا قرارا للتقدم إلى حلف الناتو بطلب منحها العضوية فيه، وفقا لوسائل إعلام.

وأجرى الرئيس الفنلندي سولي نينيستو اتصالاً هاتفي، يوم السبت، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن بشأن مساعي البلد الاسكندنافي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي أثارت استياء موسكو.، في محادثة وصفها بأنها "صريحة ومباشرة ولم تشهد توتراً".

وقال نينيستو في بيان صادر عن الرئاسة الفنلندية: "كانت المحادثة صريحة ومباشرة ولم تشهد توترا. اعتُبر تجنب التوتر أمرا مهما. الاتصال تم بمبادرة من فنلندا".

من جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن نظيره الفنلندي من أن العلاقات بين الدولتين الجارتين قد” تتأثر سلبا” إذا ما مضت فنلندا قدما في خططها للتقدم من أجل الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).