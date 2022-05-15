15 ماي 2022
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هذا هو عدد الشركات التركية الناشطة بالجزائر

مال و أعمال
15 ماي 2022 ()
خ.د
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احتلت الجزائر المركز الثاني من حيث الاستثمارات التركية المباشرة في إفريقيا بحيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين في الأعوام الأخيرة أكثر من 04 ملايير دولار.

وحسب إحصائيات رسمية تعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية بعد مصر، وهناك اليوم ما يقارب 800 شركة تركية ناشطة في السوق الجزائرية .

ويراهن البلدان على استكشاف مزيد من الفرص خلال هذه الزيارة لترقية الشراكة و الاستثمار بين البلدين ،بما يرفع حجم المبادلات في السنوات القليلة المقبلة إلى أكثر من 10 مليارات دولار مثلما يتوقع ذلك رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطيب شباب في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية.

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