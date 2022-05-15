غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أرض الوطن باتجاه تركيا،حيث سيشرع في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبعد أن استمع إلى النشيد الوطني، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، استعرض الرئيس تبون تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية.

وكان في توديع الرئيس تبون كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. ويرافق رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد وزاري هام. "

وسيكون للرئيس محادثات مع نظيره رئيس جمهورية تركيا تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا, وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين, بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك"،حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.