تحدث الدولي الجزائري، مهدي زفان عن تجربته الأخيرة مع فريق " يني ملاطية سبور" الناشط في الدوري التركي، وقرار مغادرته شهر مارس الماضي. وقال زفان في تصريحات لموقع " فوت ميركاتو" الفرنسية لم تسير كما كان مخطط له هناك، لقد وجدت نفسي في فريق سيء التنظيم للغاية وهذا ما تسبب في مغادرة جميع العناصر بالكامل في وقت مبكر،لم أتحصل على أجرتي وأنا الآن حر من أي إلتزام، المهم بالنسبة لي هم المستقبل، وأنا أستعد لفترة الإنتقالات الصيفية التي ستأتي بسرعة".

وأردف صاحب الـ 19 مشاركة دولية وهدف وحيد مع " الخضر والذي يتدرب مع محضر بدني في ليون خلال هذه الفترة :" أريد العثور على ناد جاد ومحترف وطموح في أسرع وقت ممكن، أعتقد أن لدي سيرة ذاتية ثرية ويمكنني المساهمة في تقديم الأفضل ،آمل حقًا أن أجد ناد مثيرًا للشغف وجاد .

وعن فرص عودته للعب في فرنسا من جديد كشف زفان:" أنا لست رافضا لفكرة العودة إلى فرنسا، قضيت معظم مسيرتي في فرنسا، هناك عدد قليل من الاتصالات، لا يزال الوقت مبكرًا ، حيث أن بعض الأندية لم تحدد مستقبلها بالكامل بعد."

. اللاعب الأسبق لأولمبيك ليون عرّج في تصريحاته عن خيبة الأمل التي أصيب بها الجميع بعد الخروج المبكر من أمم إفريقيا الأخيرة وكأس العالم إذ أوضح :" حزينًا من الإقصاءات المتتالية للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية وخلال المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 في قطر ".

"لقد كانت بداية معقدة للعام،كنت حزينا مثل كل الجزائريين، لقد تلقينا صفعة كبيرة بين كأس إفريقيا للأمم وعدم التأهل للمونديال".

وأنهى حديثه :" الآن علينا فقط أن نعمل ونعود إلى الواجهة في أسرع وقت ممكن هذا كل ما علينا القيام به ،أعرف أن المدرب بلماضي الذي أتواصل معه كثيرًا ، يراقب كل ما يحدث للاعبين الذين اختارهم بالفعل، أعلم أنه من المهم بالنسبة له أن يكون لديه لاعبين في بطولات دوري تنافسية ، وسيكون لذلك تأثير أيضًا على اختياري هذا الصيف ، وهذا أمر مؤكد".