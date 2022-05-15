تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في المقاطعة وسط للشرطة القضائية بالتنسيق مع مصلحة شرطة الحدود البحرية لميناء الجزائر، من توقيف شخص انتحل صفة هيئة نظامية باستعمال جهاز لاسلكي وشارة دخول إلى الحيز المينائي مزورين.

وأوضح الملازم أول للشرطة، مزاني حسين سيف الإسلام، أن المشتبه به "قام بالاستيلاء على مبالغ مالية بالعملة الصعبة بعد ترصد ضحايا مغتربين من كبار السن".

وأشار إلى أنه، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختصة إقليميا.

وفي سياق آخر، تمكنت ذات المصالح، ممثلة في المقاطعة وسط بالفرقة الجنائية

-يضيف الملازم أول- من "وضع حد لشبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور في

وثائق إدارية، النصب والاحتيال، انتحال صفة وخيانة الأمانة، متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و35 سنة مسبوقين قضائيا وينحدرون من ولاية الجزائر".

وأضاف أن "الشبكة تقوم بتزوير سندات طلبيات لشراء أجهزة الإعلام الآلي وكذا جميع الوثائق الخاصة بها وهذا باستهداف شركات خاصة".

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمكنت المصالح نفسها من" توقيف أعضاء هذه الشبكة التي نصبت على 4 شركات خاصة مع حجز ومصادرة خاتمين مستعملين في التزوير، ملفات قاعدية مزورة، ناسختين ملونتين وثلاثة هواتف نقالة".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، يضيف المتحدث.