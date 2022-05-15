يصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تركيا،اليوم الأحد، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

. وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، أن زيارة الرئيس تبون، ستستغرق 3 أيام من 15 إلى 17 ماي الجاري .

ولفتت أن الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، سيعقد في أنقرة، غداالإثنين، برئاسة أردوغان وتبون.

وأشارت إلى أنه ستتم خلال الاجتماع الذي يشارك فيه الوزراء المعنيون مراجعة العلاقات التركية الجزائرية المستندة إلى روابط تاريخية متجذرة بكافة أوجهها.

كما سيجري تناول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان وجهات النظر خلال المباحثات حول قضايا إقليمية ودولية.

وسيتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الراهن بين تركيا والجزائر، في إطار الزيارة التي تأتي في الذكرى السنوية الـ 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والشقيقين.

وغادر الرئيس عبد المجيد تبون، ظهر يوم الأحد، الجزائر متوجها إلى تركيا.