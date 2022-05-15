كشف اليوم الأحد، تقرير تركي على أن الدولي الجزائري سفيان فيغولي إتخذ قرار بخصوص مشواره مع ناي غلطة سراي التركي، عقب نهاية العقد الذي يربط الطرفان.

موقع" أجان سبور" التركي ،أوضح بأن فيغولي سينتظر إلى غاية إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية للفريق في الحادي عشر من جوان الجاري، من أجل ترسيم بقاءه أو مغادرته للقلعة.

المصدر ذاته ،أوضح أن زميليه في الفريق، إريك بولجار وإيناكي بينا ، اللذان لعبا على سبيل الإعارة في غلطة سراي سيغادران بنسبة كبيرة، وذكر أن الثنائي سيتركان النادي مباشرة بعد مباراة أنطاليا سبور.

أما متوسط ميدان " الخضر"، فلا يستعد للمغادرة، ويوجد على إستعداد لتخفيض راتبه مقابل العقد الجديد، ما يعني أن القرار بيد مسؤولي النادي.

للإشارة فإن فيغولي ، الذي يلعب مع غلطة سراي منذ خمس سنوات ، خاض 160 مباراة وسجل 33 هدفا وصنع 31 تمريرة حاسمة.