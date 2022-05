La cour d’appel militaire de Blida a confirmé les condamnations prononcées contre Guermit Bounouira, l’ex secrétaire particulier de l’ex chef d’Etat-major de l’armée, Gaid Salah et contre l’ex commandant de la gendarmerie nationale Ghali Belkcir, et le chef du mouvement terroriste Rachad, Mohamed Larbi Zitout, lit on dans le journal El Watan.

La cour d’appel militaire a, également, confirmé la condamnation à mort prononcée contre Bounouira et la perpétuité contre le général Ghali Belkcir et Mohamed Larbi Zitout, actuellement en fuite.

Les trois prévenus sont poursuivis pour grande trahison et diffusion de secrets d’Etat.