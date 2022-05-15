حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بأنقرة، في إطار زيارة دولة إلى تركيا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكان في استقبال الرئيس تبون نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي و كبار المسؤولين في تركيا.

وخص رئيس الجمهورية و الوفد المرافق له باستقبال رسمي في قاعة التشريفات بمطار ايسنبوغا الدولي بأنقرة.

وسيكون للرئيس تبون "محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك"، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.