تخطت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، اليوم، الدور السادس عشر لبطولة العالم للملاكمة سيدات المقامة حاليا بالعاصمة التركية إسطمبول، بسهولة إثر فوزها على ملاكمة لاتيفيا باتريس بالإيقاف من طرف حكم المنازلة لعدم التكافئ في وزن 63 كلغ.

ويرشح المتتبعون للفن النبيل ابنة مدينة تيارت لبلوغ الدور النهائي في هذه المنافسة التي تعد في نفس المرتبة مع أو أكثر من الألعاب الأولمبية، وتتويج ببطولة العالم، بعد التجربة التي إكتسبتها في الأولمبياد الأخيرة و بسطها لسيطرتها على منافيساتها في وزن 63 كلغ في الدورات الدولية.