في جو مهيب وريت الطالبة بوذيبة ابتسام الثرى بمقبرة النعايم دائرة الشهبونية جنوبي المدية وذلك بعد صراع مع مرض خبيث أرغمها على مقاطعة الدراسة ومجاورة المستشفى تسبب لها في رحلة العلاج الشاقة في بتر رجلها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي بمستشفى محمد بوضياف بعاصمة الولاية المدية .

وتنحدر ابتسام البالغ من العمر 14 سنة متمدرسة في السنة ثانية متوسط من عائلة فقيرة ورغم ذلك استمالت قلوب كل من عرفها أو سمع بمعاناتها وهذا ما تفاجاء له سكان الشهبونية على الهبة التضامنية والالتفاتة الطيبة من طرف المسؤولين المحليين بالمدية يتقدمهم البرلماني ميلودي رشيد، ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية للدائرة وقد سبقتها زيارات تضامنية متكررة من طرف إدارة مستشفى محمد بوضياف بالمدية قاسموا من خلالها آلام العائلة وخففوا من وطأة المصيبة التي ألمت بهم وتركت هذه الالتفاتة أثرا ايجابيا لدى سكان الجهة الجنوبية وما جعل رؤساء المجتمع المدني وعلى رأسهم المنسق الجهوي للجمعية الجزائرية للتراث والبيئة والتنمية البشرية عمر جرادنية على هامش مراسيم تشييع جنازة ابتسام نيابة عن السكان بالتقدم للوفد المشيع بالشكر والتقدير على الهبة التضامنية غير المسبوقة التي استحسنوها كثيرا.