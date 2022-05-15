التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالعاصمة التركية أنقرة، ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بتركيا حيث استمع الى انشغالاتهم و تطلعاتهم، وذلك في إطار زيارة دولة إلى تركيا تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من أخيه رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا الشقيقة.

وأشاد ممثلو الجالية الوطنية بتركيا بهذا التقليد الذي سنه رئيس الجمهورية خلال زياراته إلى الخارج، والذي يحرص على الالتقاء بأفراد الجالية و التبادل معهم حول انشغالاتهم و الاستماع لاقتراحاتهم، وهو ما يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للجالية و الحرص على إشراك أفرادها في المسار التنموي و الاقتصادي للبلاد.

وسيكون للرئيس تبون "محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك"، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.