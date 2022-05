Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a rencontré aujourd’hui à Ankara, des représentants de la communauté nationale en Turquie, qui lui ont fait part de leurs préoccupations et aspirations.

Cet entretien s’inscrit dans le cadre de la visite du président Tebboune en Turquie, qui va durer trois jours sur invitation de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.

Le président Tebboune s’entretiendra, également, avec son homologue turc sur les relations bilatérales algéro-turques et les moyens de les renforcer afin de réaliser les intérêts des deux peuples frères, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République. Les deux président se sont également entretenu sur des questions d’ordre régional et international d’intérêt commun, poursuit le même communiqué.



.