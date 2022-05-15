حسم اتحاد الجزائر نتيجة الداربي العاصمي لصالحه بعد فوزه على غريمه التقليدي مولودية الجزائر بنتيجة 0-1، في مباراة احتضنها ملعب 5 جويلية 1962 في إطار الجولة الـثلاثين من البطولة المحترفة الأولى موبيليس.

وبهذا الفوز يحتل الاتحاد المرتبة السادسة برصيد 45 نقطة، فيما ضيعت المولودية فرصة احتلال المرتبة الثانية ليتجمد رصيدها في 49 نقطة في المركز الخامس، وهي النتيجة التي تخدم شبيبة القبائل صاحب المركز الثاني (51 نقطة) التي ستستقبل يوم الثلاثاء صاحب المركز الثالث شبيبة الساورة (50 نقطة ) في مباراة واعدة.

وحقق أبناء سوسطارة فوزهم الأول على المولودية منذ 5 سنوات ، حيث يعود آخر انتصار للاتحاد في البطولة إلى تاريخ 28 نوفمبر 2017، حينما فازو بنتيجة 2-0، بينما انتهت المباريات الثمانية الاخيرة بثلاث انتصارات للمولودية وخمس تعادلات.

وشهدت المباراة أعمال تخريبية من طرف أنصار المولودية الذين لم يهضموا الخسارة و قاموا برشق أرضية الميدان بالقارورات وقام البعض منهم بتكسير الكراسي.